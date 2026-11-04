Асел Жанасова обозначила главные задачи на посту министра транспорта Казахстана

Жанасова поблагодарила за оказанное доверие и подчеркнула, что рассматривает новое назначение как большую ответственность и возможность внести вклад в развитие страны.

«Указом Главы государства я назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Республики Казахстан. Воспринимаю это как большую ответственность и возможность внести вклад в развитие нашей страны», - написала Асел Жанасова.

Глава ведомства напомнила, что в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев определил транспортно-логистическую отрасль одним из стратегических приоритетов страны. Перед Казахстаном поставлена задача эффективно использовать свое географическое положение и стать одним из ведущих логистических хабов Евразии.

По словам министра, для достижения этой цели необходимо развивать международные транспортные коридоры, модернизировать железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, наращивать потенциал авиационных перевозок и повышать эффективность работы пограничных пунктов пропуска.

Отдельное внимание будет уделено полной цифровизации транспортной отрасли.

Жанасова также отметила задачи, обозначенные премьер-министром Олжасом Бектеновым. В частности, речь идет о повышении качества автомобильных дорог, совершенствовании строительных стандартов, а также обеспечении своевременной и качественной реализации инфраструктурных проектов.

«Перед нами стоят масштабные и ответственные задачи. Буду поддерживать с вами открытый диалог и в дальнейшем делиться информацией о нашей работе», - подчеркнула министр.

Напомним, 3 ноября 2026 года Указом Президента Асел Жанасова была назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана. Ранее она занимала должность заместителя руководителя Администрации Президента. На посту министра транспорта она сменила Нурлана Сауранбаева.