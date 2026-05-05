Асем Орынбай установила новый мировой рекорд в стендовой стрельбе

На этапе Кубка мира, проходящем в Алматинской области на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова, сборная Казахстана завоевала первую медаль. В дисциплине «скит» Асем Орынбай, успешно выступив в финале, опередила соперниц и стала чемпионкой, передает BAQ.KZ.

В финал вышли 8 спортсменок, преодолевших квалификацию. В ходе нескольких раундов они боролись за победу. В решающем этапе Асем Орынбай оказалась сильнее представительницы Китая Жианг Итинг.

Призёры:

1 место - Әсем Орынбай

2 место - Жианг Итинг (Китай)

3 место - Мартина Бартоломей (Италия)

Стоит отметить, в 2023 году Асем Орынбай также становилась победительницей этого этапа Кубка мира. Кроме того, в её активе есть бронзовая медаль чемпионата мира, а также золотые награды финального Кубка мира, Азиатских игр и чемпионата Азии.

Добавим, Кубок мира, в котором принимают участие около 300 спортсменов из 43 стран, продлится до 10 мая.