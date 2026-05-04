Серик Жумангарин опубликовал пост в Facebook, в котором ответил на вопросы экспертов и прокомментировал ситуацию вокруг малого и среднего бизнеса (МСБ), а также первые результаты налоговой реформы, передает BAQ.kz.

По его словам, у части экспертов сохраняются сомнения относительно реальной активности бизнеса и корректности интерпретации статистики. В связи с этим он привёл ключевые данные за первый квартал 2026 года.

Как отметил Жумангарин, среди основных результатов реформы - рост числа плательщиков НДС, увеличение количества экономически активных субъектов, включая самозанятых, а также рост налоговых поступлений за счёт повышения деловой активности и улучшения администрирования.

Первые результаты налоговой реформы

По итогам первого квартала поступления от МСБ в бюджет выросли на 20,3%, а обороты через систему электронных счетов-фактур - на 14%.

При этом он подчеркнул, что текущая динамика бизнеса во многом определяется макроэкономическими факторами. Среди ключевых - ужесточение потребительского кредитования, высокая стоимость заёмных ресурсов и ограниченный доступ к банковскому финансированию.

Почему сокращается число ИП

Отдельно Жумангарин остановился на теме сокращения числа индивидуальных предпринимателей. По его данным, в первом квартале 2026 года прекратили деятельность более 207 тыс. ИП, однако значительная их часть фактически не вела активной деятельности.

Часть предпринимателей перешла в статус самозанятых, другие - в юридические лица. При этом сохраняется приток новых участников: за первый квартал зарегистрировано более 99 тыс. налогоплательщиков.

Споры вокруг статистики приостановленных компаний

Также он прокомментировал данные о приостановке деятельности предприятий, отметив, что некоторые цифры в публичном поле интерпретируются некорректно, поскольку учитывают накопленные показатели за несколько лет.

В завершение Жумангарин отметил, что правительство готово рассмотреть предложения по реформированию механизма МРП, однако такие изменения требуют комплексного подхода и учёта всех правовых и экономических факторов.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщал, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла 40,5%, из которых 33% приходится на малое предпринимательство и 7,5% – на среднее. На начало 2026 года в стране действует более 2,3 млн предприятий, численность занятых в бизнесе достигла 4,4 млн человек, что на 3,4% выше уровня 2024 года.