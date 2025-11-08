Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Асет Иргалиев поздравил сотрудников Бюро национальной статистики с 105-летием национальной статистики Казахстана, отметив значимость их труда для государственного управления и развития страны, передаёт BAQ.KZ.

По словам Асета Иргалиева, эта дата символизирует силу профессиональных традиций и высокую общественную значимость работы статистиков.

"Статистика всегда была и остаётся прочной опорой государственного управления, реформ и устойчивого развития, формируя культуру ответственности и решений, основанных на объективных данных", — отметил он.

Глава Агентства подчеркнул, что за более чем вековую историю национальная статистика прошла путь от первых учётных бюро до современного цифрового ведомства. Менялись эпохи, технологии и управленческие подходы, однако неизменными оставались высокий профессионализм специалистов и доверие к их данным.

Асет Иргалиев отметил, что сегодня Бюро национальной статистики является надёжной опорой для стратегического планирования и лидером в сфере открытых данных. Особое внимание он уделил цифровой трансформации отрасли.

"Внедрение современных IT-решений, развитие интерактивных платформ, совершенствование методов сбора и анализа информации сделали статистику доступной и прозрачной для общества. Эти усилия укрепляют доверие граждан, бизнеса и международных партнёров к официальной информации и повышают качество государственного управления", - заявил он.

В завершение председатель Агентства подчеркнул, что юбилей — это не только повод для гордости, но и стимул к новым достижениям.