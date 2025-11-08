Асет Иргалиев поздравил работников отрасли с 105-летием национальной статистики Казахстана
Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Асет Иргалиев поздравил сотрудников Бюро национальной статистики с 105-летием национальной статистики Казахстана, отметив значимость их труда для государственного управления и развития страны, передаёт BAQ.KZ.
По словам Асета Иргалиева, эта дата символизирует силу профессиональных традиций и высокую общественную значимость работы статистиков.
"Статистика всегда была и остаётся прочной опорой государственного управления, реформ и устойчивого развития, формируя культуру ответственности и решений, основанных на объективных данных", — отметил он.
Глава Агентства подчеркнул, что за более чем вековую историю национальная статистика прошла путь от первых учётных бюро до современного цифрового ведомства. Менялись эпохи, технологии и управленческие подходы, однако неизменными оставались высокий профессионализм специалистов и доверие к их данным.
Асет Иргалиев отметил, что сегодня Бюро национальной статистики является надёжной опорой для стратегического планирования и лидером в сфере открытых данных. Особое внимание он уделил цифровой трансформации отрасли.
"Внедрение современных IT-решений, развитие интерактивных платформ, совершенствование методов сбора и анализа информации сделали статистику доступной и прозрачной для общества. Эти усилия укрепляют доверие граждан, бизнеса и международных партнёров к официальной информации и повышают качество государственного управления", - заявил он.
В завершение председатель Агентства подчеркнул, что юбилей — это не только повод для гордости, но и стимул к новым достижениям.
"Уверен, что национальная статистика и впредь будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого развития Казахстана и поддержке реформ. Желаю вам новых профессиональных успехов, международного признания и неизменного доверия общества к вашей важной и благородной миссии", — говорится в поздравлении Асета Иргалиева.
