С сентября 2010 по январь 2013 года - региональный аналитик по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

С января 2013 по июнь 2016 года - вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления, председатель правления АО "Институт экономических исследований" Министерства национальной экономики РК.

С октября по декабрь 2016 года - советник председателя правления АО "НУХ "Байтерек".

С декабря 2016 по август 2017 года - Советник Премьер-Министра РК.

С августа 2017 по сентябрь 2018 года - заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра РК.

С сентября 2018 по март 2019 года - вице-министр национальной экономики РК.

С марта по август 2019 года - заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С августа 2019 по январь 2021 года - первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 года по январь 2022 года - министр национальной экономики РК.

С января 2022 года по сентябрь 2023 года – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С сентября 2023 года по май 2024 года – помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

С мая 2024 года по февраль 2025 года — постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

С 28 февраля 2025 года — председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".