Капитальный ремонт всего 1,2 километра дороги в Уральске мог обойтись бюджету в 272 млн тенге. Однако необходимость именно таких работ вызвала вопросы у прокуратуры. После проверки договор расторгли, предотвратив расходование крупной суммы бюджетных средств.

Как сообщили в прокуратуре, нарушения выявили при проверке государственных закупок, проведенных городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Выяснилось, что при заключении договора были допущены нарушения бюджетного законодательства. Кроме того, запланированные работы не соответствовали заявленному виду ремонта, а необходимость укладки асфальтового покрытия не была подкреплена экономическим обоснованием.

После вмешательства прокуратуры договор на капитальный ремонт дороги расторгли. Таким образом, удалось предотвратить необоснованное расходование 272 млн тенге из бюджета.

За допущенные нарушения руководителю профильного отдела объявили строгий выговор.

В прокуратуре подчеркнули, что контроль за законностью и целевым использованием бюджетных средств остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.