На 1265-м километре автодороги республиканского значения "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" (пункт пропуска Косак) произошло повреждение цементобетонного покрытия, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает "КазАвтоЖол", инцидент произошёл 12 июня около 18:30. Причиной стало резкое повышение температуры воздуха до +33…+35 °C — дорожные плиты не выдержали зноя и деформировались.

На месте работают ремонтные бригады, установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. Повреждённые участки покрытия демонтируются, ведётся выравнивание основания. Организовано круглосуточное дежурство.

Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Завершить ремонт и полностью восстановить движение автотранспорта планируется в ближайшее время.