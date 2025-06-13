Асфальт на трассе "Астана – Павлодар" не выдержал жары
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 1265-м километре автодороги республиканского значения "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" (пункт пропуска Косак) произошло повреждение цементобетонного покрытия, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает "КазАвтоЖол", инцидент произошёл 12 июня около 18:30. Причиной стало резкое повышение температуры воздуха до +33…+35 °C — дорожные плиты не выдержали зноя и деформировались.
На месте работают ремонтные бригады, установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. Повреждённые участки покрытия демонтируются, ведётся выравнивание основания. Организовано круглосуточное дежурство.
Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Завершить ремонт и полностью восстановить движение автотранспорта планируется в ближайшее время.
Самое читаемое
- Второй состав LRT установили на рельсы в Астане
- Новая энергия Казахстана: до 2035 года появятся десятки ГВт новых мощностей
- Токаев подписал закон о развитии аквакультуры, агросектора и энергетики
- Дети скатились с откоса и едва не утонули в Иртыше
- Рекордные 17 трлн тенге: Казахстан масштабно реформирует энергетику