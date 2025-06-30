С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновлённые требования к качеству асфальтобетонных смесей, передает BAQ.KZ.

Изменения внесены в национальный стандарт СТ РК 1225-2019 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон" и направлены на повышение долговечности дорожного покрытия и снижение эксплуатационных рисков.

Разработчиком новых требований выступил Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ). Изменения основаны на результатах лабораторных исследований и анализе практических условий эксплуатации казахстанских дорог.

Одним из ключевых новшеств стало исключение показателя водонасыщения переформованных образцов асфальтобетона. В КаздорНИИ объясняют, что при повторном формовании происходит интенсивное дробление щебня (до 18%), что искажает результаты испытаний и делает их нерелевантными.

"Нововведения направлены на создание более объективной системы контроля качества, учитывающей реальные условия строительства и эксплуатации дорог", – отмечают в институте.

Дополнительные изменения включают:

Пересмотр температурных режимов укладки асфальтобетонных смесей,

Уточнение коэффициента уплотнения,

Конкретизацию требований к сцеплению каменных материалов с битумом,

Расширение сферы применения смесей — теперь они будут использоваться не только на автодорогах, но и на аэродромах, городских улицах и промышленных объектах.

Обновленный стандарт синхронизирован с Техническим регламентом РК "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" (ТР РК №435 от 9 июня 2023 года).

В Минтрансе подчеркивают, что новые нормы позволят повысить надежность дорожной инфраструктуры, снизить затраты на ремонт и содержание автодорог, а также обеспечить прозрачные и понятные требования для подрядчиков и производителей дорожных материалов.