Министр транспорта Нурлан Сауранбаев прокомментировал ситуацию с качеством асфальта в Казахстане и рассказал, кто отвечает за состояние дорог, передает BAQ.kz.

Журналисты обратили внимание на участившиеся случаи, когда весной асфальт разрушается буквально вместе со снегом. В ответ министр пояснил, что каждый такой случай требует отдельного рассмотрения.

По словам Нурлана Сауранбаева, ответственность за состояние дорожной сети полностью лежит на местных исполнительных органах, то есть на акиматах.

«Каждый случай, когда асфальт “сходит” весной, необходимо рассматривать отдельно. Ответственность за состояние дорог несут местные исполнительные органы», - отметил министр на брифинге в Сенате.

Он добавил, что, к примеру, в Астане уже проводятся совещания по данной проблеме, а специалисты министерства направлены для изучения ситуации.

«Мы также направили своих специалистов, чтобы разобраться в данной проблеме», - сказал Сауранбаев.

При этом глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на участие специалистов министерства в рабочих группах, окончательные выводы и решения принимаются на уровне местных властей.

Именно акиматы должны проводить всесторонний анализ ситуации, включая лабораторные исследования, и определять причины разрушения дорожного покрытия, а также устанавливать виновных.

Министерство транспорта, в свою очередь, выполняет консультативную функцию и оказывает методическую поддержку, но не несёт прямой ответственности за качество дорог.