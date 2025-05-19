Асхат Аймагамбетов: Бюрократия не должна мешать доступу к эффективным препаратам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял вопрос упрощения допуска на рынок Казахстана лекарств, одобренных авторитетными международными регуляторами, такими как FDA (США) и EMA (ЕС), передает BAQ.KZ.
По его словам, если препарат уже прошёл все клинические испытания и получил одобрение таких организаций, это уже весомый показатель его эффективности и безопасности. Однако в Казахстане даже для таких лекарств предусмотрена длительная и громоздкая процедура регистрации, которая может растянуться на годы.
"Это серьезно замедляет доступ пациентов к современным препаратам, даже если они готовы покупать их на платной основе. При этом нельзя сказать, что наш процесс экспертизы способен оценить эти препараты глубже, чем ведущие международные институты", — подчеркнул депутат.
Он предложил внедрить ускоренную и упрощенную процедуру допуска таких лекарств. По его мнению, достаточно проверять подлинность одобрения, соответствие форм и дозировок, а также обеспечить перевод инструкции на государственный язык.
В качестве примеров Аймагамбетов привёл опыт Сингапура, Израиля, ОАЭ и других стран, которые доверяют авторитетным международным структурам, экономят ресурсы и дают гражданам быстрый доступ к необходимым препаратам без лишней бюрократии.
При этом депутат отметил необходимость фармаконадзора после допуска, а также условного допуска с правом отзыва, если в странах-референсах препарат впоследствии будет снят с рынка.
Отдельные категории лекарств — такие как вакцины или детские препараты — действительно требуют дополнительного контроля с учётом национальных особенностей, добавил он.
"Регистрация — это только первый шаг. Важно, чтобы препарат как минимум появился на рынке. А уже затем его можно включать в списки гарантированного объема медицинской помощи и ОСМС, где нужны дополнительные фильтры. Но и здесь следует минимизировать бюрократию и коррупционные риски", — подытожил Асхат Аймагамбетов.
Самое читаемое
- В Казахстане изменились правила выплат для военнослужащих
- Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка
- Путин сделал заявление после переговоров с Трампом
- Специальную экономическую зону создали в аэропорту Актобе
- Забили до смерти за долг в 50 тыс тенге: приговор по резонансному убийству вынесли в Костанае