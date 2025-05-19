Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял вопрос упрощения допуска на рынок Казахстана лекарств, одобренных авторитетными международными регуляторами, такими как FDA (США) и EMA (ЕС), передает BAQ.KZ.

По его словам, если препарат уже прошёл все клинические испытания и получил одобрение таких организаций, это уже весомый показатель его эффективности и безопасности. Однако в Казахстане даже для таких лекарств предусмотрена длительная и громоздкая процедура регистрации, которая может растянуться на годы.

"Это серьезно замедляет доступ пациентов к современным препаратам, даже если они готовы покупать их на платной основе. При этом нельзя сказать, что наш процесс экспертизы способен оценить эти препараты глубже, чем ведущие международные институты", — подчеркнул депутат.

Он предложил внедрить ускоренную и упрощенную процедуру допуска таких лекарств. По его мнению, достаточно проверять подлинность одобрения, соответствие форм и дозировок, а также обеспечить перевод инструкции на государственный язык.

В качестве примеров Аймагамбетов привёл опыт Сингапура, Израиля, ОАЭ и других стран, которые доверяют авторитетным международным структурам, экономят ресурсы и дают гражданам быстрый доступ к необходимым препаратам без лишней бюрократии.

При этом депутат отметил необходимость фармаконадзора после допуска, а также условного допуска с правом отзыва, если в странах-референсах препарат впоследствии будет снят с рынка.

Отдельные категории лекарств — такие как вакцины или детские препараты — действительно требуют дополнительного контроля с учётом национальных особенностей, добавил он.