Асхат Аймагамбетов объяснил решение о присоединении партии AMANAT к «Әділет»

Решение о присоединении партии AMANAT к "Әділет" продиктовано не политическим опытом или статусом партий, а общностью взглядов и целей. Об этом заявил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на полях XXVI съезда партии AMANAT в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, не связано ли решение о присоединении с тем, что AMANAT является более опытной политической силой, тогда как партия "Әділет" была создана сравнительно недавно. По словам Аймагамбетова, оценивать происходящее через призму "старых" и "новых" партий было бы неправильно.

"Мыслить старыми шаблонными категориями я бы не стал. Новые, старые, близкие, далекие – мне кажется, такие подходы сегодня уже не совсем подходят. Когда мы говорим о юридических процедурах и технических вопросах, мы забываем о главном – о сути происходящего", – сказал депутат.

Он отметил, что ключевым фактором стало стремление объединить усилия ради будущего страны.

"Самая крупная политическая партия берет на себя ответственность и инициативу ради будущего страны. У нас одинаковые взгляды, обе партии являются центристскими, у нас общие ценности и единые подходы к развитию государства. Мы также поддерживаем политику Главы государства. Поэтому логика этого решения очевидна", – подчеркнул Аймагамбетов.

По его словам, присоединение позволит усилить политический потенциал и повысить эффективность работы партии.

"Две сильные партии объединяют свои усилия в рамках одной политической силы. Это дает дополнительные преимущества и новые возможности для дальнейшего развития", – отметил он.

Депутат считает, что от принятого решения выиграют не только партийцы, но и все общество.

"От этого выиграют рядовые партийцы, выиграет общество и, самое главное, выиграет наша страна. Когда мы объединяемся, мы можем достигать новых целей, покорять новые вершины. У нас появляется новый драйв и новая энергия", – заявил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, на XXVI съезде партии AMANAT было объявлено о присоединении к партии "Әділет". Участники съезда отметили, что этот шаг позволит консолидировать кадровый и общественный потенциал для реализации стратегических задач развития страны и построения Справедливого и Прогрессивного Казахстана.