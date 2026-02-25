Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании в Парламенте Казахстана представил доклад по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», передает BAQ.KZ.

Документ разработан по инициативе депутатов и затрагивает широкий круг вопросов – от реформирования системы финансирования науки до повышения доступности лекарственных средств и усиления социальных гарантий. По словам парламентария, предлагаемые нормы направлены на устранение системных проблем, которые накапливались в отрасли годами.

Одним из ключевых блоков поправок стала корректировка механизма реализации научных грантов. Как отметил депутат, действующая система приводит к потере времени и сокращению фактического периода исследований.

– Сегодня научные проекты формально рассчитаны на три года, однако из-за затяжных конкурсных процедур фактически стартуют ближе к концу первого года. В результате ученые проводят исследования не три года, а примерно два, и это напрямую отражается на объеме финансирования, которое они получают, — заявил Асхат Аймагамбетов.

В связи с этим законопроектом предлагается изменить порядок отсчета сроков реализации проектов. Новая норма должна обеспечить полноценное использование выделенных средств и времени.

– Срок реализации проекта будет исчисляться не условно с января, а с момента заключения договора. Это позволит ученым использовать не 70–80 процентов средств, а все 100 процентов и работать полный запланированный период, — подчеркнул депутат.

Отдельный блок поправок касается статуса Национальной академии наук. По словам Аймагамбетова, сегодня требуется четкое правовое закрепление ее организационного положения и механизмов управления. Это, как отмечает депутат, позволит четко определить порядок формирования имущества, систематизировать механизмы управления и обеспечить устойчивые источники финансирования.

Также предлагается законодательно регламентировать сроки публикации результатов конкурсов научных проектов. В настоящее время такие сроки прямо не закреплены, что приводит к затягиванию процедур и неопределенности для научного сообщества.

– Сегодня эти сроки прямо не закреплены, процедуры часто затягиваются, и ученые остаются в неопределенности. Мы вводим нормы, обязывающие проводить конкурсы и публиковать результаты в установленные сроки», — отметил мажилисмен.

Поправки предусматривают единые трудовые гарантии для ученых вне зависимости от формы собственности организации. Речь идет о праве на удлиненный оплачиваемый отпуск для докторов наук.

– Если в государственных научных организациях доктора наук имеют 56 дней оплачиваемого отпуска, то в частных структурах такого обязательства нет. Мы предлагаем распространить эту норму и на частные научные организации, выполняющие государственный заказ. Наука общая - требования и права должны быть равными. Кроме того, законопроект закрепляет правовой статус ученых и нормы об академической свободе. Подчеркивается необходимость законодательной защиты права на самостоятельное планирование исследований и публикацию результатов. Мы предусматриваем конкретные нормы, касающиеся права ученых самостоятельно планировать исследования, свободно публиковать результаты и обеспечивать академическую независимость, — заявил спикер.

Документ вводит механизм коллективного пользования научной инфраструктурой, созданной за счет бюджетных средств. Предполагается, что доступ к дорогостоящим лабораториям станет более открытым и прозрачным.

– Если за счет бюджета приобретена современная лаборатория, она должна быть доступна не только одной организации. Через специальную информационную систему любой ученый сможет увидеть, где находится оборудование, когда оно свободно и как получить к нему доступ. Для национальных сборных по предметным олимпиадам предлагается закрепить право бесплатного доступа к лабораториям государственных университетов по утвержденному министерством порядку, — пояснил депутат.

Поправки также направлены на усиление государственного контроля за распределением средств в научной сфере. Депутат подчеркнул необходимость четкого разграничения полномочий и ответственности при принятии решений о финансировании проектов.

– Национальные научные советы приним.ают решения по проектам, но при миллиардных бюджетах должна быть четкая государственная ответственность. Уполномоченный орган будет проверять решения на соответствие закону и утверждать их, — заявил он.

Вторая часть законопроекта посвящена повышению доступности лекарственных средств. Предлагается оптимизировать процедуры регистрации препаратов и сократить сроки их выхода на рынок.

– Сегодня процедура регистрации может занимать до 210 дней, а на практике – еще дольше. Мы предлагаем объединить регистрацию, экспертизу, утверждение предельной цены и включение в формуляр в одну композитную услугу и сократить срок до 100 дней. Законопроектом предлагается предоставить Министерству здравоохранения право самостоятельно инициировать регистрацию социально значимых препаратов, если они не представляют коммерческого интереса для фармкомпаний. Если препарат социально значимый, но коммерчески невыгоден фармкомпаниям, государство не должно ждать их инициативы, — сообщил Асхат Аймагамбетов.

Отдельные нормы касаются усиления контроля качества субстанций для отечественного производства лекарств и расширения социальных гарантий для граждан, оказавшихся в тяжелом состоянии здоровья.