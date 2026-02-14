Асхат Рахимжанов разъяснил нормы Конституции об особом статусе городов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Конституционной комиссии Асхат Рахимжанов выступил на онлайн-марафоне «Референдум–2026», где разъяснил положения, касающиеся особого статуса городов, передает BAQ.KZ.
По его словам, город будет иметь особый статус.
«Однако это не означает, что он будет каким-то образом отделён от Казахстана, поскольку в Конституции закреплены соответствующие нормы. Территория страны целостна, она неделима, а границы - нерушимы. У нас существует чёткая архитектура власти. Когда мы говорим о городах ускоренного развития, то в пункте 6 статьи 5 указано, что по ним будут приниматься конституционные законы», - сказал Асхат Рахимжанов.
Депутат добавил, что всё это будет находиться под контролем государственных органов.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- Ревизия в Минпросвещения РК: ведомство урезает форумы и отчётные совещания
- Президент поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр