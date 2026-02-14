Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Конституционной комиссии Асхат Рахимжанов выступил на онлайн-марафоне «Референдум–2026», где разъяснил положения, касающиеся особого статуса городов, передает BAQ.KZ.

По его словам, город будет иметь особый статус.

«Однако это не означает, что он будет каким-то образом отделён от Казахстана, поскольку в Конституции закреплены соответствующие нормы. Территория страны целостна, она неделима, а границы - нерушимы. У нас существует чёткая архитектура власти. Когда мы говорим о городах ускоренного развития, то в пункте 6 статьи 5 указано, что по ним будут приниматься конституционные законы», - сказал Асхат Рахимжанов.