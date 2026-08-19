Асхат Рахымжанов рассказал об экологических приоритетах ОСДП на теледебатах

Председатель партии «Baytaq» Азаматхан Әміртаев задал вопрос председателю Общенациональной социал-демократической партии Асхату Рахымжанову во время теледебатов.

Әміртаев отметил, что партии «Baytaq» и ОСДП придерживаются левых взглядов и выступают за интересы народа. При этом он обратил внимание на решения, которые, по его мнению, поддерживают партии «Ақ жол», «Ауыл» и Respublica.

«Мы экологическая партия. Зная вас, зная вашу команду, мы считаем, что ваша — настоящие социал-демократы. Мы с вами придерживаемся левых взглядов, мы за народ, но есть партии, которые на деле защищают интересы крупного бизнеса, такие партии, как "Ақ жол", партия "Ауыл", партия Respublica. У меня к вам вопрос, как к бывшему депутату: почему партии, которые называют себя представителями народа и предпринимателей, на практике поддерживают решения, которые увеличивают нагрузку на простой народ и малый и средний бизнес?» — спросил Әміртаев.

В ответ Асхат Рахымжанов рассказал об отношении ОСДП к вопросам экологии и отметил, что для левых партий эта тема имеет особое значение.

«Экология для ОСДП, как вы правильно подметили, для левых партий очень важна. Потому что экология не какое-то конкретное предприятие или бизнес, бизнес никогда не будет отвечать за то, как он загрязняет воздух, почву. Мы сотни раз поднимали данные вопросы, касательно ТЭЦ, что их надо модернизировать, я говорил также о проблемах рекультивации. Это очень серьезные вопросы для партии», — заявил Рахымжанов.

Он также отметил, что экологическая политика закреплена в программе ОСДП.