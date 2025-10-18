  • 18 Октября, 11:23

Асхат Жумагали назначен заместителем Генерального Прокурора

АВТОР
132
Фото: Zakon.kz

Распоряжением Главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Ранее Асхат Жумагали занимал должность Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

