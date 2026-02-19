Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос журналистов о возможном его назначении на должность вице-президента Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Я считаю, что все эти разговоры действительно уводят общественный дискурс в не в том направлении. Все эти разговоры не имеют под собой основания, те или иные кадровые вопросы после референдума, если народ Казахстана поддержит новый проект Конституции, будут решаться в соответствии с новой Конституцией страны. Есть блок вопросов, которые являются прерогативой Президента нашей страны сейчас и будут оставаться таковыми после принятия новой Конституции. Назначение тех или иных должностных лиц, внесение кандидатур на рассмотрение Курултая. Поэтому все эти вопросы являются вопросами главы государства. Какие-либо обсуждения и комментарии для себя считаю здесь некорректными, излишними", - сказал Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что все организационные и кадровые решения будут приниматься строго в рамках конституционной процедуры. По его словам, если проект Конституции будет поддержан на референдуме, Сенат прекратит свою деятельность с 1 июля. При этом он отметил, что независимо от дальнейшего формата работы намерен и дальше служить стране: