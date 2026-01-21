Пятое заседание Национального курултая, прошедшее в Кызылорде под председательством Главы государства, стало важной вехой в процессе глубокой трансформации политической системы Казахстана. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, подчеркнув, что обсуждения на площадке Курултая были посвящены формированию новой архитектуры государственности и переходу страны к качественно новому этапу развития. Подробности в материале корреспондента BAQ.KZ.

По его словам, символично, что заседание состоялось именно в Кызылорде — городе, сыгравшем особую роль в становлении казахстанской государственности. Исторический контекст придал обсуждениям дополнительную глубину и подчеркнул преемственность проводимых реформ.

"Пятое заседание Национального курултая стало важной вехой в процессе глубокой трансформации политической системы Казахстана. Символично, что заседание состоялось в Кызылорде — городе, сыгравшем особую роль в становлении национальной государственности. Это придало обсуждению дополнительную глубину и историческую перспективу. Главная суть состоявшегося разговора заключалась в осмыслении нового этапа развития страны, укреплении институциональных основ государства и выстраивании современной политической модели, отвечающей запросам общества и вызовам времени", - отметил Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что в ходе заседания была дана комплексная оценка итогам прошедшего года. По его словам, достигнутые результаты стали возможны прежде всего благодаря консолидации общества и устойчивости проводимых реформ.

"Рост экономики, укрепление финансовой системы государства, увеличение роли малого и среднего бизнеса, демографическая динамика и позитивные изменения в социальной сфере — всё это свидетельствует о том, что выбранный курс даёт системный положительный эффект. Вместе с тем главным результатом реформ стало изменение самого общества. В стране сформировался устойчивый запрос на справедливость, законность и необратимость преобразований", - говорит спикер.

Отдельное внимание, по словам Маулена Ашимбаева, было уделено роли Национального курултая как института, обеспечивающего прямую связь между общественными запросами и государственной политикой. За годы своей работы Курултай стал действенным механизмом выработки решений, которые нашли прямое отражение в законодательстве.

"За годы своей работы Национальный курултай стал действенным механизмом выработки решений, напрямую влияющих на законодательный процесс. Принятие 26 законов на основе инициатив членов Курултая стало наглядным подтверждением реального вклада этого института в модернизацию страны. Это говорит о том, что общественный диалог перестал быть формальным и стал реально работающим инструментом", - подчеркнул он.

Отметим, в рамках заседания были обозначены конкретные законодательные решения, направленные на защиту прав женщин и безопасности детей, противодействие лудомании и наркомании, наведение порядка в сфере ономастики, обновление системы государственных наград и повышение статуса людей труда. Все эти меры, по словам Ашимбаева, отражают переход к социально ответственной и ценностно ориентированной модели развития.

Значительный блок обсуждений был посвящён вопросам культуры, искусства и духовного развития. Были обозначены масштабные инициативы по развитию культурной инфраструктуры и поддержке креативной индустрии. Особый акцент сделан на роли молодежи, которая всё активнее формирует новую общественную этику и представляет Казахстан на международной культурной арене.

Говоря о вызовах цифровой эпохи, председатель Сената отметил, что в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта возрастает значение национальной идентичности. Цифровая трансформация затрагивает не только экономику и управление, но и основы культурного и цивилизационного самосознания.

"Цифровая трансформация сегодня затрагивает не только экономику и систему управления, но и основы культурного и цивилизационного самосознания. Объявление текущего года Годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стратегическое понимание того, что технологии должны быть инструментом укрепления суверенитета и расширения интеллектуального потенциала нации", - подчеркнул спикер.

Как отметил Маулен Ашимбаев, энергетическая самодостаточность обозначена как ключевой элемент государственной политики, наряду с развитием транспортно-логистического комплекса.

Ключевой темой заседания стала масштабная политическая модернизация и конституционная реформа. Председатель Сената подчеркнул, что инициатива перехода к однопалатному Парламенту прошла всестороннее общественное обсуждение и получила устойчивую поддержку.

"Речь идёт не о ситуативных перестановках, а о формировании новой архитектуры законодательной власти, способной эффективно сопровождать масштабные преобразования в стране. Стратегической целью реформы является укрепление институциональных основ государства и формирование устойчивой политической системы по логике “Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчётное Правительство”", - пояснил он.

Он также отметил, что исторические миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая в прежнем формате можно считать выполненными. В этой связи было предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі как высший консультативный орган, ориентированный на консолидацию общества, укрепление мира и согласия, разъяснение положений Конституции и продвижение базовых ценностей государственности.

По словам Маулена Ашимбаева, совокупность обозначенных инициатив носит системный и исторический характер. В случае их поддержки на общенациональном референдуме Казахстан выйдет на ключевой этап глубинного институционального обновления, где решающим фактором успеха станет общественное единство и осознанная поддержка граждан.