Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провел встречу с наблюдателями Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), которые прибыли в страну для наблюдения за ходом референдума по новой Конституции, передает BAQ.kz.

В ходе встречи спикер Сената отметил, что участие международных наблюдателей способствует повышению прозрачности и объективности избирательных процессов, а также укрепляет доверие к демократическим институтам.

«Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на формирование устойчивой и сбалансированной модели государственного управления. Как отмечено Главой государства, приоритетная задача конституционной реформы – укрепление Независимости и повышение благосостояния граждан. Важно подчеркнуть, что практическая реализация этих принципов предусматривает участие всех институтов: однопалатного Парламента, Правительства, акиматов, маслихатов и представителей гражданского общества. Это отражает общую ответственность за благополучие нашей страны», - сказал Маулен Ашимбаев.

Также председатель Сената подчеркнул, что обновление Конституции должно стать фундаментом для эффективного ответа на современные вызовы и дальнейшего развития государства.

«Обновление Конституции служит фундаментом для эффективного преодоления современных вызовов. Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование международных конфликтов дипломатическим путем, строго придерживаясь норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций», - отметил он.

В свою очередь глава делегации наблюдателей ТюркПА Осман Местен заявил, что миссия намерена проводить мониторинг референдума на основе принципов объективности и соблюдения международных стандартов.