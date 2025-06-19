Ашимбаев: Нужны конкретные и действенные шаги со стороны правительства
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В Сенате состоялось обсуждение республиканского бюджета за 2024 год. По итогам заседания предложено поручить депутату Султанбеку Макежанову подготовить дополнительный доклад от имени Сената для совместного заседания палат, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В ходе заседания сенаторы акцентировали внимание на ряде системных проблем в экономике Казахстана, затрудняющих устойчивое развитие страны.
Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, для успешной реализации поставленных задач необходимо в первую очередь улучшить качество бюджетного планирования как в части расходов, так и доходов. Особую тревогу вызывает усиливающийся разрыв между ними: в 2023 году бюджет недополучил часть поступлений, что привело к увеличению объема трансфертов из Национального фонда и росту государственного долга.
Кроме того, остаются нерешёнными вопросы контроля за бюджетными расходами. В ходе реализации национальных проектов выявлены факты неэффективного использования средств, затягивания сроков и слабого планирования.
"Для устранения этих проблем нужны конкретные и действенные шаги со стороны правительства. В этой связи был принят новый Бюджетный кодекс, а уже на следующей неделе палата намерена рассмотреть проект нового Налогового кодекса", - сказал Ашимбаев.
Спикер выразил уверенность, что эти ключевые документы вместе с другими законодательными инициативами будут способствовать динамичному и устойчивому росту экономики.
Также он подчеркнул важность последовательной реализации реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на построение справедливого, устойчивого и инклюзивного Казахстана.
Маулен Ашимбаев заверил, что Сенат готов оказывать необходимую поддержку.
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