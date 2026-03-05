Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева посетил посольство Ирана в Казахстане и выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в стране, передает BAQ.KZ.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром спикер Сената передал слова поддержки народу Ирана, а также родным и близким погибших.

Отмечалось, что Казахстан с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, включая детей.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами и при строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН.

Также он отметил, что Иран является соседом и партнером Казахстана, и подтвердил готовность страны содействовать мирному урегулированию конфликта.