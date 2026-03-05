Ашимбаев посетил посольство Ирана после трагедии в стране
Председатель Сената Маулен Ашимбаев выразил соболезнования народу Ирана от имени Президента Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева посетил посольство Ирана в Казахстане и выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в стране, передает BAQ.KZ.
Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром спикер Сената передал слова поддержки народу Ирана, а также родным и близким погибших.
Отмечалось, что Казахстан с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, включая детей.
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами и при строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН.
Также он отметил, что Иран является соседом и партнером Казахстана, и подтвердил готовность страны содействовать мирному урегулированию конфликта.
Самое читаемое
- Возле Астаны построят крупный завод по производству растительного масла
- Более 14 тысяч шымкентских матерей получат выплаты к 8 марта
- «Они видели окровавленное тело отца» — адвокат рассказал новые детали убийства в Талгаре
- США объявили о начале операции еще в одной стране
- Редкие металлы Казахстана: где сосредоточены основные ресурсы тантала