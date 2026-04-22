Ашимбаев призвал поддержать водную инициативу Казахстана на уровне ОБСЕ

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провёл встречу с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро.

Приветствуя Пере Понса, Маулен Ашимбаев подчеркнул стратегическую значимость визита для расширения сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость углубления межпарламентских связей. В числе приоритетных направлений обозначены обмен законотворческим опытом, развитие инклюзивного диалога и совместное продвижение экологической повестки. Особое внимание было уделено инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев о создании под эгидой ООН Международной водной организации.

«Учитывая текущие тенденции, инициатива Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании международной организации под эгидой ООН приобретает особую актуальность. Этот шаг позволит консолидировать усилия, избежать дублирования функций и вывести водную проблематику в область приоритетного внимания со стороны международного сообщества. Мы призываем ПА ОБСЕ поддержать данную инициативу и активно содействовать диалогу по вопросам управления водными ресурсами. Казахстанские парламентарии готовы к тесному взаимодействию с Ассамблеей, чтобы рекомендации Регионального экологического саммита получили реальное воплощение в повестке Ассамблеи и способствовали укреплению международного сотрудничества в этом направлении», – подчеркнул он.

Как отметил Спикер Сената, Казахстан рассматривает ОБСЕ как ключевой многосторонний механизм для поиска эффективных решений в сфере международной безопасности и глобального сотрудничества.

«Для Казахстана ОБСЕ остается важным институтом в вопросах укрепления международной безопасности и преодоления региональных кризисов. В условиях растущей международной напряженности Казахстан сохраняет твердую приверженность Хельсинкским принципам. Мы продолжаем тесно взаимодействовать с институтами Организации и с Офисом программ ОБСЕ в Астане по всем трем ключевым измерениям безопасности, что подтверждает нашу нацеленность на конструктивное партнерство», – сказал Председатель Сената в своем выступлении.

Также участникам встречи представили информацию о законодательной работе Парламента по обеспечению реформ, инициированных Президентом Казахстана.

В свою очередь Пере Хуан Понс Сампьетро положительно оценил динамику политических преобразований в стране и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Отдельное внимание стороны уделили подготовке круглого стола «Парламентская дипломатия в продвижении климатической повестки и устойчивого развития: перспективы Центральной Азии». В этом контексте Маулен Ашимбаев поблагодарил делегатов за поддержку инициатив форума, а также назначения сенатора Айнур Аргынбекова Специальным представителем по вопросам изменения климата.