Во время обсуждения проекта нового Налогового кодекса на пленарном заседании Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев подверг критике норму об авансовой уплате НДС для отдельных категорий налогоплательщиков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"По ряду налогоплательщиков вы вводите механизм авансовой уплаты НДС. Мы правильно вас понимаем?", – обратился Маулен Ашимбаев с уточняющим вопросом к представителю Министерства финансов.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил это.

"Да. Если налогоплательщик условно пополнит свой баланс, он может выписать электронную счет-фактуру. Если у него баланса нет, не было приобретений товаров, он не сможет этого сделать", – сказал он.

В ответ Маулен Ашимбаев выразил резкое несогласие с предлагаемым подходом.

"Ну как это? У бизнеса и так денег не хватает, оборотки нет, кредитование – одна из главных проблем. А вы предлагаете еще и налоги авансом забирать. Вы же с оборотки у них деньги забираете. Как они дальше будут развиваться? Потом пойдут в банк, а там 20-22% ставка. Помимо того, что НДС поднимается, вы еще авансовый платеж вводите. Как это будет работать?", - возмутился спикер палаты.

Ержан Биржанов попытался объяснить, что нововведение не коснется большинства налогоплательщиков, а лишь тех, кто попадает в категорию "рисковых".

"НДС – это непрямой налог. Если у налогоплательщика есть приход, мы это видим в онлайн-режиме. Например, зачет 10 тысяч, он продаёт за 11 тысяч, тогда он должен положить только тысячу тенге на свой счет. Причем мы этот НДС сразу в бюджет не забираем, он платится в конце налогового периода. Это мера защиты, гарантия от схем с лжесчетами-фактурами. Мы с бизнесом это обсуждали, и считаем механизм приемлемым", – сказал Биржанов.

Однако председатель Сената поставил под сомнение утверждение о согласии предпринимательского сообщества.

"На счет того, что показали и бизнес согласился – это несколько преувеличение, учитывая те письма и заявления, которые мы получали в ходе рассмотрения Налогового кодекса. Есть другая позиция по этому вопросу, уполномоченного по правам предпринимателей, не последний же человек, позиция у Атамекена, не такая однозначная, поэтому правильную информацию нам давайте", – сказал он.

Ашимбаев также подчеркнул необходимость чёткого регулирования механизма.