Спикер Сената Маулен Ашимбаев разъяснил полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Институт для обсуждения стратегических вопросов будет служить для развития страны и подготовки предложений как Главе государства, так и парламентариям. Это платформа, чтобы разные социальные, этнические группы, и эксперты выражали своё мнение на базе такого обсуждения вырабатывалась общая консолидированная позиция по тем или иным вопросам. Халық Кеңесі по формированию и по функционалу не является повторением Сената", - сказал спикер Сената.

Он пояснил, что, согласно проекту новой Конституции, Халық Кеңесі сможет готовить отдельные законодательные инициативы и предложения, прежде всего по вопросам, затрагивающим граждан и их интересы.

При этом он подчеркнул, что этот институт не будет обладать полномочиями по принятию и одобрению законов или внесению изменений в законодательство, поскольку не является законодательным органом. Поэтому, отметил он, Халық Кеңесі и парламентские структуры имеют разные функции, и смешивать их не следует.