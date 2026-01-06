Аскар Мустабеков назначен заместителем Министра обороны РК
Сегодня, 15:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
78Фото: Минобороны РК
Распоряжением Главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Он освобожден от ранее занимаемой должности начальника Национального университета обороны Республики Казахстан.
Самое читаемое
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах — Токаев
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка