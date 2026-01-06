  • 6 Января, 16:36

Аскар Мустабеков назначен заместителем Министра обороны РК

Распоряжением Главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. 

Он освобожден от ранее занимаемой должности начальника Национального университета обороны Республики Казахстан.

