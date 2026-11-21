В этнокультурном комплексе «Көне Тараз» проходит международное мероприятие «ASPARA FASHION DAY 2026 – Код наследия», организованное Домом моды «Асыл-Дизайн» при поддержке акимата Жамбылской области.

В рамках мероприятия организованы выставка народных ремёсел, концерт, международный форум и пресс-конференция. Основная цель программы – популяризация национального культурного наследия через современную моду, продвижение творчества отечественных дизайнеров и мастеров народного искусства, а также развитие международного сотрудничества.

В выставке принимают участие 33 ремесленника Жамбылского региона, представляющие авторские изделия с национальным колоритом. Посетителям представлены произведения традиционного прикладного искусства, изделия с национальными орнаментами и авторские работы мастеров.

В концертной программе выступают артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азирбаева и творческие коллективы региона. В их исполнении звучат народные песни, терме и эстрадные произведения, посвящённые родному краю.

Кроме того, на международном форуме, состоявшемся в Жамбылском областном историко-краеведческом музее, обсуждены вопросы популяризации национального наследия через современную моду, развития креативных индустрий и сотрудничества между дизайнерами и мастерами народного искусства. Встреча объединила представителей местных исполнительных органов, сфер культуры и туризма, историков, а также казахстанских и зарубежных дизайнеров.

В ходе форума заместитель акима Жамбылской области Серик Салемов отметил, что в регионе сохраняются традиции валяния войлока, ткачества и ювелирного искусства. Представитель национальной компании «Kazakh Tourism» Акбота Каирханова рассказала о порядке включения мероприятий в событийный календарь Казахстана и их значении для развития туристического потенциала регионов.

В этом году в международном мероприятии участвуют 18 дизайнеров из пяти стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Они представят 21 авторскую коллекцию, объединённую темой «Код наследия». В рамках модного показа будут продемонстрированы современные интерпретации национальной одежды, традиционных орнаментов и историко-культурных элементов.

В программе показа наряду с работами казахстанских дизайнеров представлены коллекции зарубежных модельеров. Также на подиуме будут продемонстрированы работы ремесленников и модельных агентств города Тараза.

Сегодня в 17:00 в выставочном павильоне этнокультурного комплекса «Көне Тараз» начнётся международный модный показ.