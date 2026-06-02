Ассенизатор попался дрону в Карагандинской области

В Абайском районе Карагандинской области полицейские с помощью беспилотника выявили незаконный сброс сточных вод прямо в почву.

Во время планового осмотра территории между посёлками Вольный и Агрогородок дрон зафиксировал момент загрязнения. С высоты удалось быстро определить место и характер нарушения, после чего на точку сразу выехал патруль.

На месте полицейские установили нарушителя – им оказался 52-летний водитель ассенизаторской машины. Он незаконно сливал канализационные отходы в землю. Действия мужчины были немедленно пресечены.

Нарушителя привлекли к ответственности, а спецтехнику, использованную для слива, отправили на штрафстоянку.

В ведомстве отмечают, что использование дронов делает контроль за экологией более точным и позволяет быстро выявлять подобные факты, не давая нарушителям уйти от ответственности.