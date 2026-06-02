Ассенизатор попался дрону в Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Абайском районе Карагандинской области полицейские с помощью беспилотника выявили незаконный сброс сточных вод прямо в почву.
Во время планового осмотра территории между посёлками Вольный и Агрогородок дрон зафиксировал момент загрязнения. С высоты удалось быстро определить место и характер нарушения, после чего на точку сразу выехал патруль.
На месте полицейские установили нарушителя – им оказался 52-летний водитель ассенизаторской машины. Он незаконно сливал канализационные отходы в землю. Действия мужчины были немедленно пресечены.
Нарушителя привлекли к ответственности, а спецтехнику, использованную для слива, отправили на штрафстоянку.
В ведомстве отмечают, что использование дронов делает контроль за экологией более точным и позволяет быстро выявлять подобные факты, не давая нарушителям уйти от ответственности.
Самое читаемое
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Тайфун надвигается на Японию, отменены сотни авиарейсов
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 июня