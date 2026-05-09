Ассоциация гражданских аэропортов Германии предупредила о возможных отменах рейсов летом

Немецкие аэропорты могут столкнуться с массовыми отменами рейсов в летний сезон из-за роста цен на авиационное топливо. Об этом заявил генеральный директор Ассоциация гражданских аэропортов Германии Ральф Байзель в интервью изданию Welt am Sonntag, передает BAQ.KZ.

По его словам, причиной стала ситуация на Ближнем Востоке, которая привела к резкому удорожанию топлива для авиации. В случае негативного сценария последствия могут затронуть более 20 миллионов пассажиров.

Байзель отметил, что под угрозой в первую очередь окажутся рейсы бюджетных авиакомпаний, а также менее популярные туристические направления. Некоторые маршруты могут быть полностью закрыты, другие — выполняться реже и по более высоким ценам.

При этом, по оценке экспертов отрасли, в ближайшие месяцы существенного улучшения ситуации ожидать не приходится.