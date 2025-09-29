Театр "Астана Балет" завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца Cheonan World Dance Festival 2025, который прошёл в южнокорейском городе Чхонан с 24 по 28 сентября, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства культуры и информации РК, в конкурсе приняли участие более 4000 артистов из разных стран мира.

Казахстанский коллектив представил программу "Наследие Великой степи" - постановку Заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати. Спектакль стал ярким примером национального танцевального искусства и был высоко оценён международным жюри.