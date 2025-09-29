  • 29 Сентября, 04:26

"Астана Балет" завоевал серебро на фестивале в Южной Корее

Казахстанский театр отметил успехом участие в Cheonan World Dance Festival 2025.

Сегодня, 04:03
Министерство культуры и информации РК Сегодня, 04:03
Фото: Министерство культуры и информации РК

Театр "Астана Балет" завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца Cheonan World Dance Festival 2025, который прошёл в южнокорейском городе Чхонан с 24 по 28 сентября, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства культуры и информации РК, в конкурсе приняли участие более 4000 артистов из разных стран мира.

Казахстанский коллектив представил программу "Наследие Великой степи" - постановку Заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати. Спектакль стал ярким примером национального танцевального искусства и был высоко оценён международным жюри.

"Выступление театра "Астана Балет" на мировой арене позволяет продемонстрировать широкой аудитории многовековое наследие казахской культуры и показать, что искусство танца является универсальным языком, объединяющим народы", - говорится в сообщении ведомства.

