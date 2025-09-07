В Чолпон-Ате завершилась трёхсторонняя встреча Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которая определила, как регион будет делить воду и электроэнергию ближайшие годы, передает BAQ.KZ. Делегацию от Казахстана возглавил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Главный документ зафиксировал взаимные обязательства: Кыргызстан будет сбрасывать воду из Токтогульского водохранилища, чтобы поля юга Казахстана не остались без полива, а взамен получит электроэнергию от соседей. Дополнительно согласовали и транзит российской электроэнергии через казахстанскую энергосистему — в помощь Бишкеку.

Не обошлось и без двусторонних договорённостей: Казахстан и Узбекистан подписали протокол о поставках 900 млн кВт·ч электроэнергии в 2026 году. Этот объём станет подстраховкой для южной энергозоны Казахстана на время ремонтов на станциях.

Энергетика и водное хозяйство не терпят хаоса. Всё расписано по срокам, объёмам и ценам. Казахстан выполняет свои обязательства и ждёт того же от партнёров. Это основа стабильности региона, — отметил Ерлан Аккенженов.

Эксперты подчеркивают: договорённости позволят не только пройти предстоящую зиму без потрясений, но и накопить достаточно воды к весенне-летнему сезону, когда фермеры юга Казахстана будут остро нуждаться в поливе.