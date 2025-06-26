Астана возглавила список самых загрязнённых городов Казахстана. По итогам 2024 года уровень загрязнения воздуха в столице достиг рекордных значений, передает BAQ.KZ.

Согласно данным "Казгидромета", годовой индекс загрязнения атмосферы в столице составил 11 — это худший показатель по стране за последние пять лет.

Как сообщают аналитики ranking.kz, в категорию городов с "высоким уровнем загрязнения" также вошли Алматы, Караганда, Актобе, Темиртау, Сатпаев, Петропавловск и Талгар. Однако именно Астана заняла первую строку антирейтинга.

Экологи отмечают превышение предельно допустимых концентраций практически по всем основным видам загрязнителей: сероводороду, оксидам азота и углерода, озону и мелкодисперсной пыли. В 2024 году зафиксированы случаи, когда уровень сероводорода превышал норму в 11 раз, концентрация озона — в 7 раз, а содержание частиц РМ2,5 — в 6,7 раза выше допустимого.

Причины такого ухудшения ситуации очевидны. В первую очередь это транспорт. За год автопарк столицы вырос на 20% и превысил 468 тысяч автомобилей. При этом более 98 тысяч машин старше 20 лет. Качество топлива и техническое состояние многих авто оставляют желать лучшего.

Общественный транспорт также вносит свой вклад в загрязнение: почти треть городских автобусов старше 20 лет. Доля электробусов в столице остаётся крайне низкой — всего 0,7% от общего количества.

Эксперты подчеркивают: загрязнение воздуха в Астане стало круглогодичным явлением. Если раньше наибольшие выбросы фиксировались зимой, то теперь превышения ПДК наблюдаются и весной, и летом.

Планы по созданию зоны низкой эмиссии, о которых власти говорили два года назад, так и остались на стадии обсуждения. Экологи и общественные организации вновь призывают акимат к срочным мерам: обновлению автопарка, переходу на электротранспорт и введению ограничений на въезд старых машин в центр города.