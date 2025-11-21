"Астана ЕРЦ" под угрозой штрафа за ограничение выбора потребителей
Антимонопольный орган по Астане направил ТОО "Астана ЕРЦ" официальное предостережение после размещённого компанией уведомления об изменении порядка приема платежей по единому платежному документу (ЕПД), передает BAQ.KZ.
14 ноября 2025 года "Астана ЕРЦ" объявило, что оплата временно будет приниматься только через приложение Kaspi.kz, тогда как другие банки и платёжные системы на этот период недоступны.
В АЗРК посчитали, что такие действия могут ограничить выбор потребителей, создать преимущественные условия для одного участника финансового рынка и содержат признаки возможного нарушения требований статьи 174 Предпринимательского кодекса, касающихся злоупотребления доминирующим положением.
Руководствуясь статьёй 198 Кодекса, антимонопольный департамент вынес "Астана ЕРЦ" предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к ограничению конкуренции.
В ведомстве напомнили, что субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны обеспечивать равные и недискриминационные условия для всех потребителей и участников рынка.
