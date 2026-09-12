Астана готова к зиме с запасом тепла

Астана входит в предстоящий отопительный сезон с запасом тепловой мощности. В столице завершается подготовка объектов теплоснабжения, а параллельно город продолжает наращивать мощности из-за роста населения и активной застройки. Сегодня централизованное теплоснабжение Астаны обеспечивают пять основных источников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток».

Имеющийся резерв позволит обеспечить город теплом даже при повышенной нагрузке. При этом власти продолжают расширять систему, чтобы в будущем мощности соответствовали растущим потребностям столицы. В частности, продолжается строительство угольной части ТЭЦ-3, а также расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2. Там устанавливают котлы №7 и №8.

Еще одним крупным объектом станет газовая тепловая станция «Тельмана» мощностью 620 Гкал/ч. Ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. После запуска станция увеличит резерв тепловой мощности и должна повысить надежность теплоснабжения города.