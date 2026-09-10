Ярмарки выходного дня возвращаются в Астану

С 19 сентября по 25 октября в Астане каждые выходные будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию в столицу привезут производители из 13 областей Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Ярмарки организуют по принципу «от поля до прилавка»: продукты будут поступать напрямую от производителей, что должно сократить число посредников и сдержать конечную стоимость товаров.

График распределили по регионам:

19–20 сентября – Кызылординская и Атырауская области;

– Кызылординская и Атырауская области; 26–27 сентября – Абайская, Алматинская и Мангистауская области;

– Абайская, Алматинская и Мангистауская области; 3–4 октября – Восточно-Казахстанская и Актюбинская области;

– Восточно-Казахстанская и Актюбинская области; 10–11 октября – Туркестанская и Западно-Казахстанская области;

– Туркестанская и Западно-Казахстанская области; 17–18 октября – Северо-Казахстанская и Улытауская области;

– Северо-Казахстанская и Улытауская области; 24–25 октября – Карагандинская и Костанайская области.

Как в столице сдерживают цены на продукты

В акимате сообщили, что с начала 2026 года социально значимые продовольственные товары в Астане подорожали на 1,3%. Средний показатель по стране составил 1,5%.

Для обеспечения города продуктами заранее заключены контракты более чем на 18 тысяч тонн социально значимых товаров. Поставки идут из Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской и Актюбинской областей. В реализации участвуют более 190 торговых точек.

Кроме того, Департамент торговли и защиты прав потребителей еженедельно проверяет соблюдение установленной 15-процентной торговой надбавки. С начала года региональная комиссия провела 70 заседаний и выявила 136 нарушений. Общая сумма административных штрафов превысила 1,8 млн тенге.

В преддверии осенне-зимнего периода власти намерены продолжить контроль торговых надбавок, прямых поставок и количества посредников в цепочке от производителя до магазина.