В Астане реализуется комплексная программа развития транспортной системы. Она включает развитие общественного транспорта, модернизацию системы видеонаблюдения, строительство новых дорожных объектов и меры по повышению пропускной способности улично-дорожной сети. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек в своем Instagram.

«В столице зарегистрировано 471 тыс. транспортных средств. Ежегодно их количество увеличивается на 25-30 тысяч единиц. При этом сохраняется высокая маятниковая миграция. Ежедневно в город въезжает и выезжает порядка 150 тыс. автомобилей», – отметил Женис Касымбек.

По словам акима, с учетом растущей нагрузки на улично-дорожную сеть в столице реализуется комплексная программа развития транспортной системы. Единым оператором определен Центр организации дорожного движения, который координирует транспортные потоки, работу светофоров, парковочное пространство, эвакуацию автомобилей и транспортное планирование.

«Параллельно совместно с компанией Presight проведена модернизация инфраструктуры видеонаблюдения. В рамках проекта Smart City в текущем году работают более 1 200 комплексов фиксации нарушений ПДД. Более 60 тыс. камер интегрированы в Ситуационный центр города. Также внедрены 35 видов видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Фиксация новых видов нарушений начата в апреле текущего года», – сообщил глава города.

Продолжается и развитие общественного транспорта. Как отметил Женис Касымбек, сегодня протяженность выделенных полос Bus Lane составляет 146 км, что на 6,6% больше по сравнению с прошлым годом.

«За последние несколько лет количество подвижного состава автопарков увеличено на 60% – с 1 200 автобусов до 1 900 автобусов. В этом году закуплено еще 80 автобусов. В следующем году – 350», – рассказал аким.

По мере развития системы легкорельсового транспорта Tarlan Astana будет проводиться ее интеграция с автобусными маршрутами и транспортно-пересадочными узлами. К 2030 году ожидается увеличение доли пользователей общественного транспорта до 60%.

В столице также начата реализация новых дорожных проектов.

«Строительство улицы №38 от ул. Ф. Онгарсыновой до пр. Кабанбай батыра позволит снизить нагрузку на проспекты Мангилик Ел, Кабанбай батыра и Туран», – отметил Женис Касымбек.

Кроме того, проектируется двухуровневая дорога по проспекту Кабанбай батыра.

«Она обеспечит безостановочное движение и разгрузит основные магистрали левого берега», – сообщил аким.

Еще одним проектом станет продолжение улицы Хусейн бен Талал со строительством моста через реку.

«Проект создаст дополнительную транспортную связь между левым берегом и районом вокзала “Нурлы жол”», – отметил глава столицы.

При этом, по словам Жениса Касымбека, принимаются меры по повышению пропускной способности уже существующей улично-дорожной сети. Скорректированы режимы работы светофоров, а на загруженных участках ограничены левые повороты с организацией альтернативных разворотов.

«Это положительно повлияло на пропускную способность улиц», – подчеркнул аким.

Он также отметил, что работа по развитию дорожно-транспортной сети и повышению безопасности дорожного движения находится на особом контроле.