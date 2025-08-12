Недавно Глава государства напомнил о важности создания единой национальной цифровой экосистемы, подготовки инфраструктуры, законодательной базы и внедрения искусственного интеллекта, отметив, что текущие темпы исполнения этих задач остаются неудовлетворительными. Одним из практических шагов в этом направлении стал запуск нового потока акселерационной программы AI’preneurs от Astana Hub. Об сообщил советник CEO Astana Hub Ильяс Макашев в интервью для BAQ.KZ.

Программа нацелена на формирование команд и создание инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта. Участники — разработчики, инженеры, аналитики, маркетологи, менеджеры проектов пройдут трехмесячный цикл от идеи до выхода продукта на рынок. Обучение включает образовательные модули, наставничество экспертов и презентацию проектов инвесторам на Demo Day. Для участников из регионов и других стран предусмотрено бесплатное проживание на весь период программы.

"AI’preneurs состоит из трех этапов: формирование команд, валидация идей и разработка продукта. Это дает участникам возможность не только углубить компетенции, но и создать реальное решение, готовое к коммерциализации", — отметил Макашев.

Результаты прошлых потоков подтверждают эффективность формата: в первом из 250 заявок были отобраны 50 специалистов, создана 21 команда, девять из которых получили финансирование Seed Money. Во втором потоке 13 команд успешно дошли до финала, общий объем продаж и предпродаж составил 153 млн тенге, а два стартапа привлекли soft commitment на $75 тысяч от Astana Hub Ventures.

Astana Hub обеспечивает участников доступом к наборам данных, GPU-ресурсам, воркшопам и консультациям. Лучшие команды получают стартовые инвестиции по контракту SAFE.

Отдельной программы для вывода казахстанских AI-продуктов за рубеж нет, но стартапы участвуют в международных программах Hero Training и Alchemist X в США.

"За три потока Hero Training стартапы привлекли $3 млн инвестиций, а выпускники Alchemist X & Silicon Valley Residency — $1,4 млн инвестиций и $380 тысяч коммерческих сделок", — уточнил Макашев.

С момента основания в 2018 году Astana Hub стал крупнейшим инновационным кластером Центральной Азии. Совокупная выручка резидентов превысила $3,9 млрд, экспорт IT-услуг — $1,4 млрд, а объем привлеченных инвестиций — $809 млн. В стране создано более 29 тыс. рабочих мест и открыто 20 региональных хабов.