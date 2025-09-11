Сенат одобрил изменения в законодательство по вопросам поддержки инновационной деятельности и государственной статистики, передает BAQ.KZ.

Новые нормы направлены на создание единого инновационного кластера, устранение дублирующих функций и масштабирование успешных проектов Astana Hub.

Ключевые положения закона: объединение международного технопарка Astana Hub и Парка инновационных технологий в единый кластерный фонд; снижение государственных расходов за счёт расширения самоокупаемости Фонда, включая членские взносы участников; внедрение механизма оценки эффективности мер господдержки и конкурсного отбора при софинансировании венчурных фондов; исключение софинансирования частных венчурных инвесторов; развитие "Единого окна Национальной инновационной системы" для централизованной поддержки и прозрачности процедур; новые требования к операторам связи по предоставлению обезличенных данных для нужд статистики.

Закон позволит консолидировать инструменты поддержки инновационной сферы, способствуя экономическому росту и развитию венчурного рынка.