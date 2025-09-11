Astana Hub объединяется с Парком инновационных технологий
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенат одобрил изменения в законодательство по вопросам поддержки инновационной деятельности и государственной статистики, передает BAQ.KZ.
Новые нормы направлены на создание единого инновационного кластера, устранение дублирующих функций и масштабирование успешных проектов Astana Hub.
Ключевые положения закона: объединение международного технопарка Astana Hub и Парка инновационных технологий в единый кластерный фонд; снижение государственных расходов за счёт расширения самоокупаемости Фонда, включая членские взносы участников; внедрение механизма оценки эффективности мер господдержки и конкурсного отбора при софинансировании венчурных фондов; исключение софинансирования частных венчурных инвесторов; развитие "Единого окна Национальной инновационной системы" для централизованной поддержки и прозрачности процедур; новые требования к операторам связи по предоставлению обезличенных данных для нужд статистики.
Закон позволит консолидировать инструменты поддержки инновационной сферы, способствуя экономическому росту и развитию венчурного рынка.
Самое читаемое
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- Ультратонкий iPhone 17 Air стал главной сенсацией презентации Apple
- В Польше при крушении самолёта погибли два человека
- "Человейники" вместо школ и парков: депутат требует остановить стройки Rams в Алматы
- Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом