По состоянию на 1 июля 2025 года численность населения Казахстана достигла 20,4 миллиона человек — это на 1,1% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Прирост составил более 228 тысяч человек. При этом очевидно продолжается тенденция к урбанизации: доля городских жителей выросла до рекордных 63,3%.

Лидерами по численности населения остаются Алматы (2,3 млн человек, прирост +2,7%) и Туркестанская область (2,2 млн человек), однако здесь наблюдается небольшой спад. Среди областей с наибольшим сокращением населения — Северо-Казахстанская, Абайская и Жетысуская, где численность снизилась более чем на 1%.

Интересно, что рост численности городского населения отмечается почти во всех регионах, кроме трех — Северо-Казахстанской, Жетысуской и Улытауской областей. В то же время сельское население сокращается сразу в 15 регионах. Особенно заметно уменьшение в Абайской и Карагандинской областях.

Активная внутренняя миграция — еще один показатель меняющейся демографии страны. За первые шесть месяцев года почти 383 тысячи человек сменили место жительства внутри Казахстана — это рост на четверть по сравнению с прошлым годом. Главные "магниты" для переселенцев — столица Астана и Алматы. Особенно много людей переезжает из Алматинской области в Алматы и Астану.

Такое перераспределение населения свидетельствует о том, что города продолжают оставаться центрами возможностей и притяжения, тогда как сельские территории испытывают отток жителей. В будущем эта тенденция может повлиять на экономику и развитие регионов, заставляя власти искать новые решения для поддержки сельских районов.