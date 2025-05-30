Астана и Ашхабад — курс на сближение: президенты договорились о развитии проектов
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает BAQ.KZ.
Приветствуя Президента Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его участие в первом саммите "Центральная Азия – Италия" имеет важное значение с точки зрения дальнейшего продвижения многогранных межгосударственных связей.
"Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с Вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего, это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня", – сказал Глава нашего государства.
"Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами", – отметил Сердар Бердымухамедов.
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