Астана и Белград могут связать прямым рейсом
До конца 2025 года откроется прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Сербии/
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По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и в рамках его недавнего официального визита в Сербию, в Белграде состоялись важные переговоры о развитии транспортного и туристического сотрудничества между двумя странами, передает BAQ.KZ.
При поддержке Посольства Казахстана в Сербии dице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев провёл переговоры с vинистром строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Александрой Софрониевич. Главной темой встречи стало открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом - столицами двух государств.
Кроме того, состоялась встреча с pаместителем министра туризма и молодежи Сербии В. Ракич, в ходе которой обсуждались перспективы развития туристического потока и молодежного обмена.
С казахстанской стороны в переговорах участвовали представители авиакомпании "SCAT" и туристического сектора. В числе обсуждаемых тем - возможность использования пятой степени свободы воздуха, что позволит расширить географию маршрутов и повысить экономическую эффективность полётов.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем запуске рейса до конца текущего года, что станет важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества и откроет новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена между Казахстаном и Сербией.
Прямое авиасообщение между Астаной и Белградом может стать новым мостом между Центральной Азией и Балканами, и уже сейчас вызывает интерес как у туристических компаний, так и у деловых кругов обеих стран.
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