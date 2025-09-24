Президент Казахстана встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях Генассамблеи ООН, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что плодотворный политический диалог на высшем уровне играет важную роль в обеспечении позитивных результатов в развитии сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан станет стимулом для дальнейшего раскрытия потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Особое внимание президенты уделили обмену мнениями по текущей геополитической ситуации.