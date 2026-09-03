Астана и Вьентьян стали городами-побратимами
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В присутствии президентов Казахстана и Лаоса Касым-Жомарта Токаева и Тхонглуна Сисулита состоялась церемония обмена подписанными межправительственными документами.
Одним из ключевых соглашений стал меморандум об установлении побратимских отношений между Астаной и Вьентьяном.
Кроме того, министерства иностранных дел двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций.
Отдельный документ заключили Генеральная прокуратура Казахстана и Прокуратура Верховного народного прокурора Лаоса. Он предусматривает развитие сотрудничества между надзорными органами двух государств.
Еще одно направление касается цифровизации. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Министерство науки и технологий Лаоса договорились о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг.
Всего в присутствии глав государств состоялся обмен четырьмя подписанными документами, направленными на расширение взаимодействия Казахстана и Лаоса в политической, правовой, цифровой и межрегиональной сферах.
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