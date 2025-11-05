Astana Media Week 2025: Нейросети, фейки и современные журналисты
Разбираем главные темы медиа недели в Астане.
Сегодня, 17:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:50Сегодня, 17:50
107Фото: BAQ.kz
Выживут ли СМИ, если технологии ИИ продолжат развитие в том же темпе? Порядка тысячи специалистов собрались в одном месте, чтобы ответить на этот вопрос. Все три дня Astana Media Week 2025 целиком посвящены проблематике роста влияния нейросетей и этическим аспектам связанным с их использованием. Команда BAQ.kz весь первый день работала на площадке, чтобы выслушать всех спикеров и рассказать о главных проблемах сегодняшней журналистики.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- Бектенов поручил акимам восьми регионов ускорить приватизацию футбольных клубов