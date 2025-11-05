  • 5 Ноября, 18:49

Astana Media Week 2025: Нейросети, фейки и современные журналисты

Разбираем главные темы медиа недели в Астане.

Фото: BAQ.kz

Выживут ли СМИ, если технологии ИИ продолжат развитие в том же темпе? Порядка тысячи специалистов собрались в одном месте, чтобы ответить на этот вопрос. Все три дня Astana Media Week 2025 целиком посвящены проблематике роста влияния нейросетей и этическим аспектам связанным с их  использованием. Команда BAQ.kz весь первый день работала на площадке, чтобы выслушать всех спикеров и рассказать о главных проблемах сегодняшней журналистики. 

