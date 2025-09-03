Астана меняет график работы госорганов, чтобы разгрузить дороги
Утренние пробки в Астане ослабят за счёт нового графика работы.
С 15 сентября ряд столичных организаций начнет работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик, передает BAQ.KZ.
Изменения коснутся государственных и квазигосударственных структур, расположенных в центральных районах города.
Так, с 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 7:30 утра, акимата Астаны в 7:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний - в промежутке с 7:30-8:00 утра. Соответственно, сдвинется и время завершения рабочего дня этих организаций.
График работы частных структур и бизнеса, школ, детсадов, больниц, поликлиник, ЦОНов и других социальных объектов не меняется.
Стоит отметить, что ряд министерств и государственных органов уже начинают рабочий день с 8:00 утра.
Эти меры принимаются для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях.
Вместе с этим усилят контроль за нарушениями правил парковки и остановки автомашин затрудняющих движение транспорта: машины злостных нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.
