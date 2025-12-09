В столице 9 декабря на стадионе "Астана Арена" состоится матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". В связи с ожидаемым наплывом болельщиков городские власти усиливают меры безопасности и организуют специальные маршруты общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

Для удобства зрителей акимат Астаны выделил порядка 25 автобусов, которые будут курсировать до стадиона. Транспорт начнёт движение с 18:00 часов в обоих направлениях. Болельщикам рекомендуется прибыть на точки сбора заранее — к 17:30.

Автобусы будут отправляться со следующих локаций города:

парковка "Столичного цирка";

парковка мечети "Хазрет Султан";

парковка спортивного комплекса "Казахстан";

парковка Центрального парка;

парковка "Бас мешіт".

Безопасность во время матча обеспечат около 2800 сотрудников полиции, включая патрульные службы, участковых инспекторов и кинологические подразделения.

Ограничения движения по проспектам Кабанбай батыра и Туран вводиться не будут.

Департамент полиции Астаны призывает болельщиков соблюдать общественный порядок, следовать указаниям сотрудников и пользоваться организованным транспортом для комфортного и безопасного посещения матча.