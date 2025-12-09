Астана мобилизует полицию и транспорт ради матча "Кайрат" – "Олимпиакос"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице 9 декабря на стадионе "Астана Арена" состоится матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". В связи с ожидаемым наплывом болельщиков городские власти усиливают меры безопасности и организуют специальные маршруты общественного транспорта, передает BAQ.KZ.
Для удобства зрителей акимат Астаны выделил порядка 25 автобусов, которые будут курсировать до стадиона. Транспорт начнёт движение с 18:00 часов в обоих направлениях. Болельщикам рекомендуется прибыть на точки сбора заранее — к 17:30.
Автобусы будут отправляться со следующих локаций города:
-
парковка "Столичного цирка";
-
парковка мечети "Хазрет Султан";
-
парковка спортивного комплекса "Казахстан";
-
парковка Центрального парка;
-
парковка "Бас мешіт".
Безопасность во время матча обеспечат около 2800 сотрудников полиции, включая патрульные службы, участковых инспекторов и кинологические подразделения.
Ограничения движения по проспектам Кабанбай батыра и Туран вводиться не будут.
Департамент полиции Астаны призывает болельщиков соблюдать общественный порядок, следовать указаниям сотрудников и пользоваться организованным транспортом для комфортного и безопасного посещения матча.
Самое читаемое
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Казахстан и Узбекистан договорились о расширении железнодорожных перевозок зерна
- Мобильные переводы: чьи счета будут проверять с 2026 года?
- "Барыс" дома уступил последней команде Востока КХЛ
- В Алматы тысячи волонтеров вступили в "НаркоСтоп"