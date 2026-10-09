Астана может принять форум СНГ по ИИ в 2027 году
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Казахстан предложил странам СНГ создать механизм обмена опытом в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, в первом квартале 2027 года в Астане может пройти специальный форум с участием экспертов по ИИ, передает BAQ.KZ.
С инициативой Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ.
По мнению Президента, способность стран осваивать новые технологии и создавать собственные разработки становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности их экономик.
Казахстан предлагает наладить постоянный обмен опытом по стратегиям развития искусственного интеллекта, законодательству и мерам государственной поддержки. К этой работе предполагается привлечь научные центры, университеты, технологические компании и стартапы.
Отдельно Токаев предложил провести в первом квартале 2027 года в Астане форум по искусственному интеллекту под эгидой СНГ.
Президент также подчеркнул, что технологическое сотрудничество должно развиваться параллельно с культурными и гуманитарными связями между странами Содружества.
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