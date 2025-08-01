Футбольный клуб "Астана" одержал уверенную победу над молдавским "Зимбру" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Матч прошёл на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и проходил под судейством бригады арбитров во главе с бельгийцем Брамом ван Дриске.

Гости с самого начала продемонстрировали активную игру и уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. На 10-й минуте счёт открыл Джеффри Чинеду, а ближе к перерыву Усман Камара удвоил результат - 2:0.

Во втором тайме "Астана" контролировала ход встречи и уверенно довела матч до победы.