"Астана" обыграла "Зимбру" и вышла в третий раунд Лиги конференций
Матч прошел в Кишиневе
Сегодня, 06:15
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Сегодня, 06:15Сегодня, 06:15
22Фото: Sports.kz
Футбольный клуб "Астана" одержал уверенную победу над молдавским "Зимбру" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Матч прошёл на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и проходил под судейством бригады арбитров во главе с бельгийцем Брамом ван Дриске.
Гости с самого начала продемонстрировали активную игру и уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. На 10-й минуте счёт открыл Джеффри Чинеду, а ближе к перерыву Усман Камара удвоил результат - 2:0.
Во втором тайме "Астана" контролировала ход встречи и уверенно довела матч до победы.
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