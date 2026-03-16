«Астана Опера» открыла новую сценическую площадку во Дворце мира и согласия
На новой площадке планируется проведение балетных и оперных спектаклей.
Театр «Астана Опера» представил балетную программу на сцене Дворца мира и согласия. Расширение сценического пространства направлено на дальнейшее развитие творческой деятельности театра, увеличение количества показов и расширение форматов культурных мероприятий, передает BAQ.KZ.
В дальнейшем на новой площадке планируется проведение балетных и оперных спектаклей, гала-концертов, а также образовательных проектов.
Программа открытия была сформирована художественным руководителем балетной труппы театра, Народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой. Постановки объединили классическое и современное хореографическое искусство, подчеркнув преемственность традиций и новый этап в развитии коллектива.
В первом отделении зрителям была представлена «Шопениана» Михаила Фокина – один из выдающихся образцов романтического балета. Во втором отделении состоялся показ балета Раймондо Ребека How Long Is Now?, посвященного философскому осмыслению времени и его восприятия человеком. За дирижерским пультом выступил Руслан Баймурзин.
Открытие новой площадки также стало значимым событием для артистов театра. В «Шопениане» состоялись дебюты Алины Зыряновой в партии Вальса №7 и Акбара Иминова в партии Юноши. В постановке Раймондо Ребека в партии Юности впервые выступил Досхан Зайдин.
