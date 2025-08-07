Жителей столицы ждут масштабные отключения электроэнергии. Компания "Астана-РЭК" сообщила о временном прекращении подачи света сразу в двух районах города: Байконыр и Сарыарка, передает BAQ.KZ.

Сроки отключений варьируются от двух до 34 дней, в зависимости от локации. Работы будут проводиться в дневное время.

Район Байконыр

24 июля – 13 августа (15 дней), с 10:00 до 17:30: улицы Ондирис, Сарыжайлау, 36, 34, тупик Теректы, Акбидай, Бейнеу, Сугир Алиулы, переулок Гульзар.

28 июля – 13 августа (13 дней), с 10:00 до 17:30: улицы Аксу-Жабагылы и Кокше Кеменгерулы.

28 июля – 13 августа, по два коротких промежутка в день — с 9:30 до 10:00 и с 17:00 до 17:30: улицы Мусоргского, Киелисай, переулок Бестау, улица Шортанды, тупик Аршалы, улица Ынтымак.

8 – 29 августа (16 дней), с 10:00 до 17:30: переулки Крылова и Тениз, улицы Жетисай, Сусамыр.

Район Сарыарка

15 июля – 29 августа (34 дня), с 9:30 до 18:00: улицы Абат-Байтак, Огыланды, Окжетпес, К. Байсеитовой, Ш. Бейсековой, Нурмухамбет Кожахметов, Султанбек Кажахметов, Муса Жалел, переулок Жарсуат, Шакпак, Фахд бен Абдул Азиз, Акан Сери, Гагарина, Дулатова.

4 – 29 августа (20 дней), с 9:30 до 18:00: улицы Юбилейная, Медеу, Аспара, Катонкарагай, Тобыл, Чехова, Орда.

7 – 13 августа (5 дней), с 9:30 до 17:30: улицы Кызылсу, Суворова, Дулатова.

7 – 8 августа (2 дня), с 9:00 до 17:00: улицы Молдагулова, Найзакара.

Жителям рекомендуется заранее подготовиться к отключениям: заряжать гаджеты, не оставлять включённые электроприборы и при необходимости запастись переносными источниками света.