В столице подготовлена масштабная программа празднования 35-летия Независимости Казахстана. Более 100 мероприятий объединят культурные, образовательные, спортивные, социальные и экологические инициативы. Особое внимание уделят сохранению исторической памяти, популяризации национального наследия и вовлечению молодежи в общественную жизнь.

Праздничная программа охватит все шесть районов Астаны. Часть мероприятий уже состоялась, основные события запланированы на декабрь.

Одним из направлений станет развитие городской инфраструктуры и обеспечение общественной безопасности. До 16 декабря в столице планируют открыть 11 новых модульных и участковых пунктов полиции. Они появятся во всех шести районах города. Эта инициатива продолжит реализацию принципа «Закон и порядок» и будет способствовать формированию более безопасной городской среды.

Значительное место в программе отведено культуре и историческому наследию. Так, 15 декабря на Аллее кюйши представят памятный камень в честь исполнителей традиционных казахских песен. Кроме того, в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка «Золотая Орда».

Жители и гости столицы смогут посетить тематические выставки, посвященные истории Казахстана и становлению Астаны. В частности, 10 декабря на станции Tarlan Astana представят экспозицию «Төрдегі төл тарих», рассказывающую о переносе столицы. А 14 и 15 декабря в Колледже сервиса и туризма пройдет фотовыставка, отражающая архитектурные и культурные изменения города за годы Независимости.

Особую атмосферу празднику придадут театральные премьеры и музыкальные вечера. 11 и 12 декабря театр «Астана Балет» представит балет «Қыз Жібек», 15 декабря Государственный академический русский театр драмы имени Максима Горького покажет музыкально-поэтическую композицию «Абай: вершина мудрости веков». В День Независимости на сцене Astana Opera состоится концерт «Тәуелсіздік толғауы».

Отдельное направление программы посвящено детям и молодежи. Запланированы конкурсы исследовательских проектов, выставки, студенческие дебаты и соревнования по робототехнике ROBOARENA. Школьники и студенты смогут продемонстрировать свои творческие, интеллектуальные и технические способности.

Спортивная программа также охватит различные возрастные категории. В декабре состоятся турниры по кикбоксингу, триатлону, таеквондо, хоккею и легкой атлетике. В День Независимости на территории ЭКСПО организуют «Веселые старты» для детей.

Важной частью празднования станут социальные и волонтерские инициативы. В рамках акции «Адреса заботы» волонтеры окажут помощь одиноким пожилым людям, помогут с уборкой дворов и благоустройством придомовых территорий. В центрах социального обслуживания пройдут праздничные концерты и тематические встречи.

К юбилейной дате приурочены и общегородские онлайн-проекты. В рамках челленджа «Менің Қазақстаным» жители смогут публиковать видеопоздравления и творческие работы. Фотоакция «35 лет спустя» предложит казахстанцам сопоставить архивные фотографии 1991 года с современными снимками, показав, как изменились города, семьи и общество за прошедшие десятилетия.

Еще одна инициатива — «Тәуелсіздік куәгері» — объединит людей, которые помнят день обретения Казахстаном Независимости. Участники смогут поделиться личными воспоминаниями о событиях 16 декабря 1991 года.

Таким образом, юбилейная программа станет не только чередой праздничных событий, но и возможностью обратиться к истории страны, показать достижения Независимости и объединить разные поколения вокруг общих ценностей.

В преддверии праздника столица также преображается: на улицах размещены государственные флаги, тематические баннеры и праздничные конструкции. Символика 35-летия Независимости появилась на фасадах зданий, городских LED-экранах и других общественных пространствах.