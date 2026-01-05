Коммунальные службы Астаны продолжают снегоуборочные работы в бесперебойном круглосуточном режиме. Только за минувшую ночь из города было вывезено свыше 57 тысяч кубометров снега, передает BAQ.kz.

По информации столичного акимата, за прошедшую ночь на снежные полигоны вывезли 57 412 кубометров снега, для чего было выполнено 4 089 рейсов большегрузной техники.

С утра 5 января на основных городских магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах задействованы более 3 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,8 тысячи единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны столицы вывезено более 1 млн 644 тысяч кубометров снега, что составляет порядка 125 тысяч рейсов.

Для обеспечения безопасности передвижения дороги, тротуары и пешеходные зоны регулярно обрабатываются противогололёдными материалами. Работы по очистке и обработке территории города продолжаются в круглосуточном режиме.